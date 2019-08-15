0553 313 94 23

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası485.462.857
Türk Hava Yolları317.688.677
Akbank207.355.849
Pegasus174.687.329
Halkbank135.868.925
Koza Madencilik129.343.360
Bim Mağazalar124.841.193
ASELSAN122.068.603
İş Bankası (C)117.607.736
Petkim117.124.813
Koza Altın106.589.622
Ereğli Demir Çelik100.865.164
Vakıflar Bankası95.290.222
Tüpraş91.914.921
İpek Doğal Enerji79.604.016
Kardemir (D)78.650.455
Alarko Holding74.426.117
Galatasaray Sportif70.636.292
Yapı ve Kredi Bank.66.981.505
Turkcell56.276.112

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu-Tunis ortak basın toplantısı
    1. Çavuşoğlu-Tunis ortak basın toplantısı
    2. Ahşap cami onarılacak
    3. Demet Akalın İzmir-İstanbul otoyol..
    4. Belediye işçisinden 2 milyonluk örnek..
    5. Kaynağı belli olmayan sulara dikkat
    6. Çaldıkları motosikletle kaçarken..
    7. Dün sahaya dalan YouTuber adliyeye..
    8. Fındığı kurutmak için sahil yolunu..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Her şey bir "tık" uğruna
    11. Zorunlu deprem sigortalı konut sayısı..
    12. Malatya'da aynı gün 7 hastaya kök..
    13. Havalandırma boşluğunda can pazarı
    14. GASKİ, su borcu taksitlendirmede..
    15. Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı,..
    16. Ömer el-Beşir’in mahkemesi 19..
    17. THK, Mersin’de 20 binin üzerinde deri..
    18. Günün ilk yarısında değer kazanan..
    19. Günün ilk yarısında en çok değer..
    20. Bingöl Havalimanı 18 bin 196 yolcuya..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması