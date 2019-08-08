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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:22
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası616.077.164
Türk Hava Yolları381.065.491
Tüpraş187.033.137
Akbank184.168.189
ASELSAN135.736.995
Petkim130.770.480
Halkbank121.861.227
Koza Madencilik113.367.907
Yapı ve Kredi Bank.107.867.209
İş Bankası (C)103.394.591
Vakıflar Bankası88.099.065
Ereğli Demir Çelik81.535.069
İpek Doğal Enerji66.420.639
Emlak Konut GMYO51.482.494
Türk Telekom50.379.356
Kardemir (D)38.372.078
Bim Mağazalar36.480.294
Sabancı Holding34.029.890
Tekfen Holding33.662.592
Soda Sanayii33.214.941

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:22
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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