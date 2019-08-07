Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 461.634.988 Garanti Bankası 355.740.994 Koza Madencilik 188.328.400 ASELSAN 167.884.523 Halkbank 118.568.140 İş Bankası (C) 112.176.954 Yapı ve Kredi Bank. 107.554.967 Akbank 93.091.421 Koza Altın 81.295.785 Kardemir (D) 73.230.426 Türk Telekom 69.885.991 Vestel 68.775.207 Vakıflar Bankası 65.708.556 İpek Doğal Enerji 65.395.013 Ereğli Demir Çelik 65.338.107 Petkim 63.090.166 Migros Ticaret 42.590.796 Pegasus 40.072.877 Bim Mağazalar 30.013.551 Arçelik 29.495.971 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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