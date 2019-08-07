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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:01
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları461.634.988
Garanti Bankası355.740.994
Koza Madencilik188.328.400
ASELSAN167.884.523
Halkbank118.568.140
İş Bankası (C)112.176.954
Yapı ve Kredi Bank.107.554.967
Akbank93.091.421
Koza Altın81.295.785
Kardemir (D)73.230.426
Türk Telekom69.885.991
Vestel68.775.207
Vakıflar Bankası65.708.556
İpek Doğal Enerji65.395.013
Ereğli Demir Çelik65.338.107
Petkim63.090.166
Migros Ticaret42.590.796
Pegasus40.072.877
Bim Mağazalar30.013.551
Arçelik29.495.971

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:01
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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