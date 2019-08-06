Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması06 Ağustos 2019 Salı 13:19
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|427.332.407
|Garanti Bankası
|426.972.673
|Vakıflar Bankası
|159.770.027
|Akbank
|119.468.767
|ASELSAN
|116.541.022
|Halkbank
|112.571.163
|Koza Madencilik
|94.755.801
|İş Bankası (C)
|85.729.088
|Yapı ve Kredi Bank.
|81.255.515
|Petkim
|75.860.962
|Tüpraş
|74.158.132
|Vestel
|71.399.692
|Türk Telekom
|55.861.511
|Arçelik
|42.866.990
|Parsan
|38.677.704
|İpek Doğal Enerji
|37.510.372
|Turkcell
|34.172.892
|Ereğli Demir Çelik
|32.362.394
|Bim Mağazalar
|32.072.360
|Soda Sanayii
|30.840.302
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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