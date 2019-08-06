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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

06 Ağustos 2019 Salı 13:19
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları427.332.407
Garanti Bankası426.972.673
Vakıflar Bankası159.770.027
Akbank119.468.767
ASELSAN116.541.022
Halkbank112.571.163
Koza Madencilik94.755.801
İş Bankası (C)85.729.088
Yapı ve Kredi Bank.81.255.515
Petkim75.860.962
Tüpraş74.158.132
Vestel71.399.692
Türk Telekom55.861.511
Arçelik42.866.990
Parsan38.677.704
İpek Doğal Enerji37.510.372
Turkcell34.172.892
Ereğli Demir Çelik32.362.394
Bim Mağazalar32.072.360
Soda Sanayii30.840.302

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:19
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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