Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 418.860.521 Garanti Bankası 349.638.034 ASELSAN 173.080.364 Vakıflar Bankası 131.388.609 Halkbank 126.337.870 Akbank 111.721.110 Koza Madencilik 100.125.252 Petkim 83.787.504 Vestel 83.463.981 Kardemir (D) 77.954.081 Tüpraş 60.345.179 İş Bankası (C) 58.847.112 İpek Doğal Enerji 57.547.056 Koza Altın 39.415.404 Türk Telekom 38.718.927 Ereğli Demir Çelik 36.253.175 Emlak Konut GMYO 32.171.546 Sabancı Holding 28.987.828 Arçelik 28.420.273 Yapı ve Kredi Bank. 26.580.594 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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