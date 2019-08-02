Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması02 Ağustos 2019 Cuma 13:28
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|418.860.521
|Garanti Bankası
|349.638.034
|ASELSAN
|173.080.364
|Vakıflar Bankası
|131.388.609
|Halkbank
|126.337.870
|Akbank
|111.721.110
|Koza Madencilik
|100.125.252
|Petkim
|83.787.504
|Vestel
|83.463.981
|Kardemir (D)
|77.954.081
|Tüpraş
|60.345.179
|İş Bankası (C)
|58.847.112
|İpek Doğal Enerji
|57.547.056
|Koza Altın
|39.415.404
|Türk Telekom
|38.718.927
|Ereğli Demir Çelik
|36.253.175
|Emlak Konut GMYO
|32.171.546
|Sabancı Holding
|28.987.828
|Arçelik
|28.420.273
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.580.594
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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