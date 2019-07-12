Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması12 Temmuz 2019 Cuma 13:26
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|783.863.551
|Türk Hava Yolları
|343.850.222
|Petkim
|260.248.860
|Akbank
|191.452.347
|Vakıflar Bankası
|150.790.140
|Halkbank
|148.731.000
|Kardemir (D)
|146.166.665
|İş Bankası (C)
|120.396.163
|Tüpraş
|111.712.979
|Koza Madencilik
|76.124.484
|Emlak Konut GMYO
|72.495.096
|Türk Telekom
|69.450.680
|ASELSAN
|58.179.327
|Bim Mağazalar
|57.974.005
|Yapı ve Kredi Bank.
|49.020.829
|Ereğli Demir Çelik
|48.334.672
|Pegasus
|42.299.656
|Turkcell
|38.462.691
|İhlas Gayrimenkul
|32.457.870
|Alarko Holding
|30.935.314
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
YORUM YAZ