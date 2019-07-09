Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması09 Temmuz 2019 Salı 13:23
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|606.709.487
|Türk Hava Yolları
|443.123.708
|Akbank
|252.442.341
|Halkbank
|171.186.872
|Vakıflar Bankası
|140.204.617
|Kardemir (D)
|126.032.444
|Tüpraş
|110.224.634
|Petkim
|108.027.644
|Yapı ve Kredi Bank.
|92.993.413
|İş Bankası (C)
|91.975.872
|Emlak Konut GMYO
|85.865.333
|Koza Madencilik
|77.748.400
|Vestel
|71.380.723
|ASELSAN
|60.399.977
|Sasa Polyester
|42.679.496
|Turkcell
|41.825.072
|Ereğli Demir Çelik
|36.697.164
|Bim Mağazalar
|36.681.297
|Pegasus
|36.439.595
|Türk Telekom
|29.550.445
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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