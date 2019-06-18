Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması18 Haziran 2019 Salı 13:21
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|550.233.670
|Türk Hava Yolları
|454.521.095
|İpek Doğal Enerji
|190.555.471
|Petkim
|183.404.926
|Vestel
|160.336.412
|Akbank
|160.291.599
|Halkbank
|137.524.620
|İş Bankası (C)
|130.598.750
|Yapı ve Kredi Bank.
|130.499.773
|Vakıflar Bankası
|120.949.405
|Ereğli Demir Çelik
|111.541.592
|ASELSAN
|107.151.982
|Koç Holding
|98.299.730
|Türk Telekom
|86.289.021
|Koza Madencilik
|84.057.217
|Kardemir (D)
|58.163.747
|Tüpraş
|55.267.188
|Pegasus
|42.657.915
|Turkcell
|36.508.870
|Bim Mağazalar
|35.637.245
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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