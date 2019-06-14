Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması14 Haziran 2019 Cuma 13:46
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|398.065.470
|Türk Hava Yolları
|290.601.470
|Sasa Polyester
|144.162.535
|Akbank
|107.724.510
|Kardemir (D)
|107.263.419
|Petkim
|99.503.596
|Halkbank
|93.802.057
|İş Bankası (C)
|89.928.473
|ASELSAN
|69.175.178
|Koza Madencilik
|67.438.055
|Vakıflar Bankası
|64.656.406
|Ereğli Demir Çelik
|55.454.844
|Yapı ve Kredi Bank.
|55.270.668
|Vestel
|51.181.527
|Turkcell
|45.975.677
|Türk Telekom
|43.842.882
|Emlak Konut GMYO
|33.484.768
|Tüpraş
|31.643.272
|Pegasus
|30.610.891
|Çelebi
|29.890.205
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
YORUM YAZ