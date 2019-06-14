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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

14 Haziran 2019 Cuma 13:46
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası398.065.470
Türk Hava Yolları290.601.470
Sasa Polyester144.162.535
Akbank107.724.510
Kardemir (D)107.263.419
Petkim99.503.596
Halkbank93.802.057
İş Bankası (C)89.928.473
ASELSAN69.175.178
Koza Madencilik67.438.055
Vakıflar Bankası64.656.406
Ereğli Demir Çelik55.454.844
Yapı ve Kredi Bank.55.270.668
Vestel51.181.527
Turkcell45.975.677
Türk Telekom43.842.882
Emlak Konut GMYO33.484.768
Tüpraş31.643.272
Pegasus30.610.891
Çelebi29.890.205


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:46
  1. BIST
  2. borsada işlem hacmi

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