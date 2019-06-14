Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 398.065.470 Türk Hava Yolları 290.601.470 Sasa Polyester 144.162.535 Akbank 107.724.510 Kardemir (D) 107.263.419 Petkim 99.503.596 Halkbank 93.802.057 İş Bankası (C) 89.928.473 ASELSAN 69.175.178 Koza Madencilik 67.438.055 Vakıflar Bankası 64.656.406 Ereğli Demir Çelik 55.454.844 Yapı ve Kredi Bank. 55.270.668 Vestel 51.181.527 Turkcell 45.975.677 Türk Telekom 43.842.882 Emlak Konut GMYO 33.484.768 Tüpraş 31.643.272 Pegasus 30.610.891 Çelebi 29.890.205

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)





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