Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:23
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|344.811.688
|Türk Hava Yolları
|344.304.745
|Sasa Polyester
|167.544.304
|Petkim
|163.844.203
|Halkbank
|125.955.812
|ASELSAN
|125.612.487
|Akbank
|109.962.757
|İş Bankası (C)
|99.079.587
|Ereğli Demir Çelik
|88.002.982
|Koza Madencilik
|82.193.968
|Vestel
|78.248.945
|Vakıflar Bankası
|74.701.173
|Kardemir (D)
|69.470.637
|Tüpraş
|66.432.339
|Bim Mağazalar
|46.850.446
|Türk Telekom
|45.159.186
|Koç Holding
|43.812.042
|Turkcell
|34.971.266
|Tekfen Holding
|32.021.452
|Yapı ve Kredi Bank.
|30.487.101
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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