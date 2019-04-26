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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

26 Nisan 2019 Cuma 13:31
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti BBVA228.847.149
Türk Hava Yolları180.293.510
Vestel117.616.570
Halkbank97.926.571
Akbank89.272.054
İş Bankası (C)73.537.672
ASELSAN70.661.111
Galatasaray Sportif63.873.257
Tüpraş60.041.138
Yapı ve Kredi Bank.44.374.668
Ereğli Demir Çelik43.293.492
İhlas Gayrimenkul42.863.765
Vakıflar Bankası40.620.745
Bim Mağazalar39.901.033
İhlas Holding34.754.718
Türk Telekom31.200.125
Emlak Konut GMYO31.016.220
Petkim29.795.093
Turkcell26.497.792
Kardemir (D)22.669.753

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 13:31
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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