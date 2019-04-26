Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti BBVA 228.847.149 Türk Hava Yolları 180.293.510 Vestel 117.616.570 Halkbank 97.926.571 Akbank 89.272.054 İş Bankası (C) 73.537.672 ASELSAN 70.661.111 Galatasaray Sportif 63.873.257 Tüpraş 60.041.138 Yapı ve Kredi Bank. 44.374.668 Ereğli Demir Çelik 43.293.492 İhlas Gayrimenkul 42.863.765 Vakıflar Bankası 40.620.745 Bim Mağazalar 39.901.033 İhlas Holding 34.754.718 Türk Telekom 31.200.125 Emlak Konut GMYO 31.016.220 Petkim 29.795.093 Turkcell 26.497.792 Kardemir (D) 22.669.753 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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