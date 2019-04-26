Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması26 Nisan 2019 Cuma 13:31
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|228.847.149
|Türk Hava Yolları
|180.293.510
|Vestel
|117.616.570
|Halkbank
|97.926.571
|Akbank
|89.272.054
|İş Bankası (C)
|73.537.672
|ASELSAN
|70.661.111
|Galatasaray Sportif
|63.873.257
|Tüpraş
|60.041.138
|Yapı ve Kredi Bank.
|44.374.668
|Ereğli Demir Çelik
|43.293.492
|İhlas Gayrimenkul
|42.863.765
|Vakıflar Bankası
|40.620.745
|Bim Mağazalar
|39.901.033
|İhlas Holding
|34.754.718
|Türk Telekom
|31.200.125
|Emlak Konut GMYO
|31.016.220
|Petkim
|29.795.093
|Turkcell
|26.497.792
|Kardemir (D)
|22.669.753
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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