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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

14 Mart 2019 Perşembe 13:23
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları390.659.056
Kardemir (D)282.093.792
Garanti Bankası249.981.296
Akbank176.026.120
Halkbank139.841.414
Petkim129.532.542
İş Bankası (C)109.545.240
ASELSAN106.564.518
Ereğli Demir Çelik83.171.965
Emlak Konut GMYO79.610.279
Vestel69.865.303
Vakıflar Bankası57.997.879
Yapı ve Kredi Bank.52.511.626
Koza Madencilik45.593.556
Türk Telekom44.841.896
Koza Altın38.340.008
Bim Mağazalar27.222.236
Turkcell25.475.447
Sabancı Holding24.194.014
Arçelik23.547.031

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:23
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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