Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması14 Mart 2019 Perşembe 13:23
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|390.659.056
|Kardemir (D)
|282.093.792
|Garanti Bankası
|249.981.296
|Akbank
|176.026.120
|Halkbank
|139.841.414
|Petkim
|129.532.542
|İş Bankası (C)
|109.545.240
|ASELSAN
|106.564.518
|Ereğli Demir Çelik
|83.171.965
|Emlak Konut GMYO
|79.610.279
|Vestel
|69.865.303
|Vakıflar Bankası
|57.997.879
|Yapı ve Kredi Bank.
|52.511.626
|Koza Madencilik
|45.593.556
|Türk Telekom
|44.841.896
|Koza Altın
|38.340.008
|Bim Mağazalar
|27.222.236
|Turkcell
|25.475.447
|Sabancı Holding
|24.194.014
|Arçelik
|23.547.031
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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