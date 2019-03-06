Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 617.769.265 Garanti Bankası 242.140.335 Vestel 215.983.213 Petkim 207.328.005 Kardemir (D) 135.402.108 İş Bankası (C) 106.722.768 Karsan Otomotiv 103.701.914 ASELSAN 100.378.002 İhlas Gayrimenkul 73.571.842 Akbank 72.024.742 Ereğli Demir Çelik 71.347.665 Halkbank 66.637.921 Vakıflar Bankası 65.774.843 Koza Altın 54.244.790 Koza Madencilik 49.985.007 Bim Mağazalar 46.903.642 Migros Ticaret 44.786.326 İhlas Holding 44.475.644 Türk Telekom 40.413.858 T.S.K.B. 29.316.242 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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