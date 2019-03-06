Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması06 Mart 2019 Çarşamba 13:16
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|617.769.265
|Garanti Bankası
|242.140.335
|Vestel
|215.983.213
|Petkim
|207.328.005
|Kardemir (D)
|135.402.108
|İş Bankası (C)
|106.722.768
|Karsan Otomotiv
|103.701.914
|ASELSAN
|100.378.002
|İhlas Gayrimenkul
|73.571.842
|Akbank
|72.024.742
|Ereğli Demir Çelik
|71.347.665
|Halkbank
|66.637.921
|Vakıflar Bankası
|65.774.843
|Koza Altın
|54.244.790
|Koza Madencilik
|49.985.007
|Bim Mağazalar
|46.903.642
|Migros Ticaret
|44.786.326
|İhlas Holding
|44.475.644
|Türk Telekom
|40.413.858
|T.S.K.B.
|29.316.242
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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