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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

05 Mart 2019 Salı 13:20
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları725.247.785
Garanti Bankası435.075.512
Akbank237.551.219
Petkim215.932.298
İş Bankası (C)203.766.316
Kardemir (D)167.299.726
Vakıflar Bankası137.849.028
ASELSAN119.762.732
Halkbank118.168.871
Sasa Polyester100.223.619
Yapı ve Kredi Bank.93.787.009
Ereğli Demir Çelik88.545.048
Türk Telekom86.401.586
Vestel71.114.700
Karsan Otomotiv69.450.596
Koza Madencilik49.651.605
Koza Altın47.000.771
Doğan Holding45.782.175
Tüpraş41.460.126
İhlas Holding34.415.059

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:20
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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