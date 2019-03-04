Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması04 Mart 2019 Pazartesi 13:31
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|381.565.941
|Türk Hava Yolları
|234.203.222
|ASELSAN
|216.083.412
|Kardemir (D)
|206.196.659
|Garanti Bankası
|191.042.531
|Vakıflar Bankası
|129.919.139
|Koza Madencilik
|103.621.821
|İş Bankası (C)
|103.037.067
|Akbank
|97.226.176
|Vestel
|94.637.199
|Türk Telekom
|65.014.923
|Sasa Polyester
|63.930.404
|Yapı ve Kredi Bank.
|62.622.331
|Halkbank
|56.603.897
|Karsan Otomotiv
|55.467.810
|Ereğli Demir Çelik
|55.262.029
|Koza Altın
|52.219.555
|Afyon Çimento
|50.275.734
|Koç Holding
|45.403.775
|Tüpraş
|36.001.012
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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