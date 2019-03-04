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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

04 Mart 2019 Pazartesi 13:31
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim381.565.941
Türk Hava Yolları234.203.222
ASELSAN216.083.412
Kardemir (D)206.196.659
Garanti Bankası191.042.531
Vakıflar Bankası129.919.139
Koza Madencilik103.621.821
İş Bankası (C)103.037.067
Akbank97.226.176
Vestel94.637.199
Türk Telekom65.014.923
Sasa Polyester63.930.404
Yapı ve Kredi Bank.62.622.331
Halkbank56.603.897
Karsan Otomotiv55.467.810
Ereğli Demir Çelik55.262.029
Koza Altın52.219.555
Afyon Çimento50.275.734
Koç Holding45.403.775
Tüpraş36.001.012

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:31
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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