Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması25 Şubat 2019 Pazartesi 13:39
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|406.405.849
|Türk Hava Yolları
|376.601.422
|Vestel
|347.362.254
|Kardemir (D)
|255.987.001
|Aselsan
|174.572.458
|T. Halk Bankası
|158.308.069
|Petkim
|153.090.476
|Vakıflar Bankası
|142.463.278
|Akbank
|127.385.222
|Türk Telekom
|125.307.363
|İş Bankası (C)
|125.049.185
|Ereğli Demir Çelik
|118.559.443
|İhlas Gayrimenkul
|107.236.711
|Turkcell
|86.609.651
|Tüpraş
|78.589.106
|Yapı ve Kredi Bank.
|73.036.295
|Koza Madencilik
|72.981.605
|Doğan Holding
|66.893.101
|Şişe Cam
|46.236.391
|Sasa Polyester
|45.707.840
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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