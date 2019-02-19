Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması19 Şubat 2019 Salı 13:28
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|465.847.824
|Garanti Bankası
|407.601.445
|Ereğli Demir Çelik
|184.199.844
|Türk Telekom
|169.461.471
|ASELSAN
|169.129.828
|Kardemir (D)
|159.028.438
|Koza Madencilik
|133.275.043
|Vakıflar Bankası
|117.535.351
|Akbank
|109.021.035
|İş Bankası (C)
|87.482.478
|Halkbank
|83.130.333
|Emlak Konut GMYO
|79.900.398
|Tüpraş
|70.857.070
|Koza Altın
|63.954.775
|Petkim
|60.089.024
|Çemaş Döküm
|59.291.158
|Yapı ve Kredi Bank.
|51.921.686
|İpek Doğal Enerji
|29.424.397
|Turkcell
|21.502.290
|Sabancı Holding
|21.478.418
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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