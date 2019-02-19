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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

19 Şubat 2019 Salı 13:28
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları465.847.824
Garanti Bankası407.601.445
Ereğli Demir Çelik184.199.844
Türk Telekom169.461.471
ASELSAN169.129.828
Kardemir (D)159.028.438
Koza Madencilik133.275.043
Vakıflar Bankası117.535.351
Akbank109.021.035
İş Bankası (C)87.482.478
Halkbank83.130.333
Emlak Konut GMYO79.900.398
Tüpraş70.857.070
Koza Altın63.954.775
Petkim60.089.024
Çemaş Döküm59.291.158
Yapı ve Kredi Bank.51.921.686
İpek Doğal Enerji29.424.397
Turkcell21.502.290
Sabancı Holding21.478.418

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:28
  1. BIST100
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