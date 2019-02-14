Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması14 Şubat 2019 Perşembe 13:38
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|608.137.135
|Garanti Bankası
|386.304.022
|İş Bankası (C)
|175.609.084
|Trakya Cam
|152.816.685
|Akbank
|151.967.605
|Vakıflar Bankası
|141.912.581
|Tüpraş
|132.639.305
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|117.040.376
|Türk Telekom
|116.557.866
|Kardemir (D)
|112.849.888
|Yapı ve Kredi Bank.
|107.478.148
|Halkbank
|99.844.509
|ASELSAN
|98.600.430
|Ereğli Demir Çelik
|95.860.321
|Petkim
|83.854.271
|Emlak Konut GMYO
|76.604.361
|Koza Madencilik
|74.157.224
|Gersan Elektrik
|64.249.668
|Koza Altın
|52.028.123
|Albaraka Türk
|49.887.778
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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