Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması24 Ocak 2019 Perşembe 13:15
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|440.688.448
|ASELSAN
|416.082.073
|Garanti Bankası
|403.338.946
|Kardemir (D)
|244.715.507
|Akbank
|213.030.111
|Vakıflar Bankası
|196.405.921
|Petkim
|173.078.327
|Türk Telekom
|167.507.128
|Yapı ve Kredi Bank.
|139.903.828
|İş Bankası (C)
|128.967.373
|Halkbank
|111.960.030
|Tüpraş
|100.521.948
|Pegasus
|69.105.659
|Vestel
|62.378.858
|ICBC Turkey Bank
|61.714.458
|Odaş Elektrik
|60.477.114
|Ereğli Demir Çelik
|57.185.575
|Sabancı Holding
|47.795.955
|Polisan Holding
|42.046.446
|Turkcell
|41.738.140
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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