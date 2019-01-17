Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması17 Ocak 2019 Perşembe 13:27
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|931.082.392
|Garanti Bankası
|469.705.705
|Halkbank
|215.433.330
|Vakıflar Bankası
|195.617.962
|Akbank
|185.553.942
|Kardemir (D)
|166.079.742
|İş Bankası (C)
|155.504.505
|Türk Telekom
|135.492.543
|Yapı ve Kredi Bank.
|135.169.126
|ASELSAN
|123.578.309
|Petkim
|87.479.685
|İpek Doğal Enerji
|84.958.672
|Ereğli Demir Çelik
|79.649.619
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|65.693.010
|Turkcell
|56.274.249
|Trakya Cam
|53.837.278
|Koza Madencilik
|49.466.912
|Polisan Holding
|42.576.450
|Koza Altın
|37.020.749
|Sabancı Holding
|35.503.120
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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