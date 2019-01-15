Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması15 Ocak 2019 Salı 13:35
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|401.781.713
|Türk Hava Yolları
|384.543.991
|Akbank
|241.177.860
|Halkbank
|228.355.326
|Odaş Elektrik
|222.482.718
|ASELSAN
|133.075.335
|Vakıflar Bankası
|132.462.087
|Ereğli Demir Çelik
|108.444.331
|Kardemir (D)
|99.662.068
|Petkim
|86.991.188
|Yapı ve Kredi Bank.
|86.148.046
|İş Bankası (C)
|70.983.988
|İpek Doğal Enerji
|64.602.543
|Tüpraş
|58.553.759
|Turkcell
|45.308.965
|Türk Telekom
|42.504.963
|Polisan Holding
|41.595.799
|Koza Madencilik
|40.617.218
|Koza Altın
|31.158.757
|Bim Mağazalar
|28.993.343
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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