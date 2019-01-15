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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

15 Ocak 2019 Salı 13:35
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası401.781.713
Türk Hava Yolları384.543.991
Akbank241.177.860
Halkbank228.355.326
Odaş Elektrik222.482.718
ASELSAN133.075.335
Vakıflar Bankası132.462.087
Ereğli Demir Çelik108.444.331
Kardemir (D)99.662.068
Petkim86.991.188
Yapı ve Kredi Bank.86.148.046
İş Bankası (C)70.983.988
İpek Doğal Enerji64.602.543
Tüpraş58.553.759
Turkcell45.308.965
Türk Telekom42.504.963
Polisan Holding41.595.799
Koza Madencilik40.617.218
Koza Altın31.158.757
Bim Mağazalar28.993.343

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:35
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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