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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

11 Ocak 2019 Cuma 13:27
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları382.611.193
Garanti Bankası228.334.987
Akbank188.887.783
ASELSAN166.352.569
Halkbank89.551.117
Koza Madencilik81.141.181
Ereğli Demir Çelik76.697.165
Kardemir (D)68.924.695
Koza Altın67.066.299
Doğtaş Kelebek Mobilya64.074.415
Vakıflar Bankası60.868.351
Petkim58.381.919
Tüpraş56.981.633
Vestel45.453.991
İş Bankası (C)39.750.261
İpek Doğal Enerji39.194.823
Polisan Holding34.898.755
Türk Telekom30.673.041
Turkcell28.307.299
Emlak Konut GMYO27.662.177

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 13:27
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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