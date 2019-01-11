Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması11 Ocak 2019 Cuma 13:27
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|382.611.193
|Garanti Bankası
|228.334.987
|Akbank
|188.887.783
|ASELSAN
|166.352.569
|Halkbank
|89.551.117
|Koza Madencilik
|81.141.181
|Ereğli Demir Çelik
|76.697.165
|Kardemir (D)
|68.924.695
|Koza Altın
|67.066.299
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|64.074.415
|Vakıflar Bankası
|60.868.351
|Petkim
|58.381.919
|Tüpraş
|56.981.633
|Vestel
|45.453.991
|İş Bankası (C)
|39.750.261
|İpek Doğal Enerji
|39.194.823
|Polisan Holding
|34.898.755
|Türk Telekom
|30.673.041
|Turkcell
|28.307.299
|Emlak Konut GMYO
|27.662.177
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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