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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları260.804.986
Garanti Bankası231.196.044
Akbank203.257.478
Kardemir (D)202.472.410
ASELSAN156.267.192
Vestel116.808.449
Ereğli Demir Çelik97.566.550
Vakıflar Bankası96.327.743
Koza Madencilik89.385.133
Petkim82.441.315
Yapı ve Kredi Bank.79.622.928
Halkbank68.054.997
İpek Doğal Enerji56.674.346
Turkcell50.029.363
Türk Telekom43.182.456
Tüpraş42.209.718
İş Bankası (C)36.114.672
Sasa Polyester33.308.935
Polisan Holding27.974.638
Bim Mağazalar26.555.086

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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