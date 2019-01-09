Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması09 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|260.804.986
|Garanti Bankası
|231.196.044
|Akbank
|203.257.478
|Kardemir (D)
|202.472.410
|ASELSAN
|156.267.192
|Vestel
|116.808.449
|Ereğli Demir Çelik
|97.566.550
|Vakıflar Bankası
|96.327.743
|Koza Madencilik
|89.385.133
|Petkim
|82.441.315
|Yapı ve Kredi Bank.
|79.622.928
|Halkbank
|68.054.997
|İpek Doğal Enerji
|56.674.346
|Turkcell
|50.029.363
|Türk Telekom
|43.182.456
|Tüpraş
|42.209.718
|İş Bankası (C)
|36.114.672
|Sasa Polyester
|33.308.935
|Polisan Holding
|27.974.638
|Bim Mağazalar
|26.555.086
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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