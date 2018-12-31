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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:21
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Gersan Elektrik95.290.017
Türk Hava Yolları80.577.062
Garanti Bankası69.066.372
İş Bankası (C)44.261.460
ASELSAN42.848.020
Şişe Cam39.015.586
Halkbank37.886.647
Koza Madencilik31.969.319
Ereğli Demir Çelik28.902.891
Vakıflar Bankası28.139.475
Işıklar Enerji Yapı Hol.23.001.186
Petkim18.803.870
Koza Altın15.745.673
Akbank15.070.924
Sasa Polyester11.759.334
Turkcell10.843.006
Kardemir (D)9.497.988
Türk Telekom9.353.669
İpek Doğal Enerji8.543.167
Tüpraş8.362.765

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:21
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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