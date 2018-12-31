Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması31 Aralık 2018 Pazartesi 13:21
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Gersan Elektrik
|95.290.017
|Türk Hava Yolları
|80.577.062
|Garanti Bankası
|69.066.372
|İş Bankası (C)
|44.261.460
|ASELSAN
|42.848.020
|Şişe Cam
|39.015.586
|Halkbank
|37.886.647
|Koza Madencilik
|31.969.319
|Ereğli Demir Çelik
|28.902.891
|Vakıflar Bankası
|28.139.475
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|23.001.186
|Petkim
|18.803.870
|Koza Altın
|15.745.673
|Akbank
|15.070.924
|Sasa Polyester
|11.759.334
|Turkcell
|10.843.006
|Kardemir (D)
|9.497.988
|Türk Telekom
|9.353.669
|İpek Doğal Enerji
|8.543.167
|Tüpraş
|8.362.765
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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