Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması27 Aralık 2018 Perşembe 13:23
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|320.148.036
|Garanti Bankası
|198.833.277
|ASELSAN
|153.753.384
|Koza Madencilik
|73.586.478
|Halkbank
|70.276.845
|Kardemir (D)
|61.647.912
|İş Bankası (C)
|60.585.077
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|58.114.822
|Akbank
|49.461.077
|Koza Altın
|46.213.625
|Tüpraş
|37.106.716
|Türk Telekom
|35.334.481
|Petkim
|35.114.643
|Turkcell
|33.763.647
|Vakıflar Bankası
|32.969.139
|Ereğli Demir Çelik
|28.314.147
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|26.866.082
|İpek Doğal Enerji
|25.540.871
|Gübre Fabrik.
|24.996.956
|TAV Havalimanları
|23.665.926
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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