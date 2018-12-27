Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 320.148.036 Garanti Bankası 198.833.277 ASELSAN 153.753.384 Koza Madencilik 73.586.478 Halkbank 70.276.845 Kardemir (D) 61.647.912 İş Bankası (C) 60.585.077 Flap Kongre Toplantı Hiz. 58.114.822 Akbank 49.461.077 Koza Altın 46.213.625 Tüpraş 37.106.716 Türk Telekom 35.334.481 Petkim 35.114.643 Turkcell 33.763.647 Vakıflar Bankası 32.969.139 Ereğli Demir Çelik 28.314.147 Işıklar Enerji Yapı Hol. 26.866.082 İpek Doğal Enerji 25.540.871 Gübre Fabrik. 24.996.956 TAV Havalimanları 23.665.926

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



