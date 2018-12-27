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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

27 Aralık 2018 Perşembe 13:23
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları320.148.036
Garanti Bankası198.833.277
ASELSAN153.753.384
Koza Madencilik73.586.478
Halkbank70.276.845
Kardemir (D)61.647.912
İş Bankası (C)60.585.077
Flap Kongre Toplantı Hiz.58.114.822
Akbank49.461.077
Koza Altın46.213.625
Tüpraş37.106.716
Türk Telekom35.334.481
Petkim35.114.643
Turkcell33.763.647
Vakıflar Bankası32.969.139
Ereğli Demir Çelik28.314.147
Işıklar Enerji Yapı Hol.26.866.082
İpek Doğal Enerji25.540.871
Gübre Fabrik.24.996.956
TAV Havalimanları23.665.926

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 13:23
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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