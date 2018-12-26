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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:18
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları84.939.660
ASELSAN81.129.801
Garanti Bankası62.805.170
Işıklar Enerji Yapı Hol.53.598.315
Kardemir (D)48.448.456
Halkbank46.634.453
Flap Kongre Toplantı Hiz.33.496.586
Sasa Polyester20.963.898
İş Bankası (C)19.425.130
Petkim17.265.858
Koza Madencilik15.578.328
Türk Telekom14.490.706
Emlak Konut GMYO14.344.063
Koza Altın11.796.351
İpek Doğal Enerji11.625.395
Ereğli Demir Çelik10.509.404
Vakıflar Bankası10.355.478
Arçelik9.555.120
Akbank8.620.829
Tüpraş8.583.689

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:18
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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