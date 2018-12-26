Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması26 Aralık 2018 Çarşamba 13:18
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|84.939.660
|ASELSAN
|81.129.801
|Garanti Bankası
|62.805.170
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|53.598.315
|Kardemir (D)
|48.448.456
|Halkbank
|46.634.453
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|33.496.586
|Sasa Polyester
|20.963.898
|İş Bankası (C)
|19.425.130
|Petkim
|17.265.858
|Koza Madencilik
|15.578.328
|Türk Telekom
|14.490.706
|Emlak Konut GMYO
|14.344.063
|Koza Altın
|11.796.351
|İpek Doğal Enerji
|11.625.395
|Ereğli Demir Çelik
|10.509.404
|Vakıflar Bankası
|10.355.478
|Arçelik
|9.555.120
|Akbank
|8.620.829
|Tüpraş
|8.583.689
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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