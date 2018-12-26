Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 84.939.660 ASELSAN 81.129.801 Garanti Bankası 62.805.170 Işıklar Enerji Yapı Hol. 53.598.315 Kardemir (D) 48.448.456 Halkbank 46.634.453 Flap Kongre Toplantı Hiz. 33.496.586 Sasa Polyester 20.963.898 İş Bankası (C) 19.425.130 Petkim 17.265.858 Koza Madencilik 15.578.328 Türk Telekom 14.490.706 Emlak Konut GMYO 14.344.063 Koza Altın 11.796.351 İpek Doğal Enerji 11.625.395 Ereğli Demir Çelik 10.509.404 Vakıflar Bankası 10.355.478 Arçelik 9.555.120 Akbank 8.620.829 Tüpraş 8.583.689

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

