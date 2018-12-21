Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması21 Aralık 2018 Cuma 13:37
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|370.713.013
|Türk Hava Yolları
|311.680.991
|ASELSAN
|198.501.502
|Kardemir (D)
|170.312.739
|Halkbank
|104.318.587
|Tüpraş
|79.411.507
|Akbank
|76.505.599
|Vakıflar Bankası
|73.837.817
|Ereğli Demir Çelik
|57.155.587
|İş Bankası (C)
|45.034.729
|Petkim
|41.109.748
|Türk Telekom
|40.302.804
|Koza Madencilik
|36.951.507
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|29.558.497
|Bim Mağazalar
|24.682.543
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|24.537.131
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.057.127
|Turkcell
|22.480.983
|Tekfen Holding
|21.470.407
|T.S.K.B.
|20.656.626
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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