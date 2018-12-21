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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

21 Aralık 2018 Cuma 13:37
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası370.713.013
Türk Hava Yolları311.680.991
ASELSAN198.501.502
Kardemir (D)170.312.739
Halkbank104.318.587
Tüpraş79.411.507
Akbank76.505.599
Vakıflar Bankası73.837.817
Ereğli Demir Çelik57.155.587
İş Bankası (C)45.034.729
Petkim41.109.748
Türk Telekom40.302.804
Koza Madencilik36.951.507
Işıklar Enerji Yapı Hol.29.558.497
Bim Mağazalar24.682.543
Doğtaş Kelebek Mobilya24.537.131
Yapı ve Kredi Bank.23.057.127
Turkcell22.480.983
Tekfen Holding21.470.407
T.S.K.B.20.656.626


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 13:37
  1. borsada işlem hacmi

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