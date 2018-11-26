Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 461.417.245 Garanti Bankası 385.877.009 Petkim 303.938.935 Halkbank 227.397.410 Koza Madencilik 170.073.890 Akbank 159.378.448 İpek Doğal Enerji 156.673.160 Vakıflar Bankası 143.437.545 ASELSAN 120.796.232 İş Bankası (C) 111.815.815 Kardemir (D) 99.743.988 Doğtaş Kelebek Mobilya 79.843.278 Turkcell 68.042.077 Türk Telekom 65.617.188 Yapı ve Kredi Bank. 63.014.769 Sabancı Holding 47.470.714 Koza Altın 46.431.753 Pegasus 41.002.543 Tüpraş 38.565.988 Sasa Polyester 35.356.150

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

