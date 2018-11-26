Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması26 Kasım 2018 Pazartesi 13:17
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|461.417.245
|Garanti Bankası
|385.877.009
|Petkim
|303.938.935
|Halkbank
|227.397.410
|Koza Madencilik
|170.073.890
|Akbank
|159.378.448
|İpek Doğal Enerji
|156.673.160
|Vakıflar Bankası
|143.437.545
|ASELSAN
|120.796.232
|İş Bankası (C)
|111.815.815
|Kardemir (D)
|99.743.988
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|79.843.278
|Turkcell
|68.042.077
|Türk Telekom
|65.617.188
|Yapı ve Kredi Bank.
|63.014.769
|Sabancı Holding
|47.470.714
|Koza Altın
|46.431.753
|Pegasus
|41.002.543
|Tüpraş
|38.565.988
|Sasa Polyester
|35.356.150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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