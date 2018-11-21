Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması21 Kasım 2018 Çarşamba 13:45
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|449.229.289
|Garanti Bankası
|200.856.966
|İpek Doğal Enerji
|189.814.594
|ASELSAN
|177.838.313
|Koza Madencilik
|170.834.761
|Kardemir (D)
|165.600.084
|Halkbank
|147.292.993
|Petkim
|124.261.875
|Koza Altın
|92.127.112
|Akbank
|85.456.637
|Ereğli Demir Çelik
|75.494.595
|Tüpraş
|70.374.978
|Vakıflar Bankası
|61.082.717
|Şekerbank
|56.294.519
|İş Bankası (C)
|46.526.361
|Türk Telekom
|41.417.176
|Yapı ve Kredi Bank.
|35.215.418
|Polisan Holding
|34.812.763
|Turkcell
|33.714.149
|Zorlu Enerji
|30.956.896
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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