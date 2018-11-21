THY- Banjul
0553 313 94 23

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:45
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları449.229.289
Garanti Bankası200.856.966
İpek Doğal Enerji189.814.594
ASELSAN177.838.313
Koza Madencilik170.834.761
Kardemir (D)165.600.084
Halkbank147.292.993
Petkim124.261.875
Koza Altın92.127.112
Akbank85.456.637
Ereğli Demir Çelik75.494.595
Tüpraş70.374.978
Vakıflar Bankası61.082.717
Şekerbank56.294.519
İş Bankası (C)46.526.361
Türk Telekom41.417.176
Yapı ve Kredi Bank.35.215.418
Polisan Holding34.812.763
Turkcell33.714.149
Zorlu Enerji30.956.896

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:45
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - ‘Silikon Vadisi’nin devleri zor günler geçiriyor
    1. ANALİZ - ‘Silikon Vadisi’nin devleri..
    2. Trabzon'da tefeci operasyonu: 14 kişi..
    3. FETÖ'nün hücre evlerine özel harekat..
    4. TÜDAM'dan "Sıfır Atık Çalıştayı"
    5. Sahibi ölen çiftlik evinden "müze"..
    6. Yemen'deki BAE-Islah Partisi..
    7. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    8. Günün ilk yarısında en çok değer..
    9. Putin'den İran'ın Suriye'yi terk..
    10. 'Özgüvenimiz her geçen gün daha da..
    11. Günün ilk yarısında en çok değer..
    12. Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe..
    13. Bağcılar belediye zabıta memur alım..
    14. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    16. Binali Yıldırım’dan Türk devletlerine..
    17. Günün ilk yarısında endekslerin..
    18. Günün ilk yarısında şehir..
    19. Organik çiftlikten uyuşturucu çıktı
    20. Borsada günün ilk yarısı (2)
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı