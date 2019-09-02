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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:25
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ104.3251,01
BIST SINAİ112.1490,74
BIST GIDA, İÇECEK123.770-0,31
BIST TEKSTIL, DERİ33.1110,58
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM45.9580,49
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK109.4072,01
BIST TAŞ, TOPRAK58.3571,01
BIST METAL ANA170.3150,24
BIST METAL EŞYA, MAKİNA138.8660,75
BIST MADENCİLİK88.327-1,92
BIST HİZMETLER76.1480,92
BIST ELEKTRİK3.3111,15
BIST ULAŞTIRMA142.9731,79
BIST TURİZM6.8442,12
BIST TİCARET217.6380,38
BIST İLETİŞİM32.1751,40
BIST SPOR31.793-0,21
BIST İNŞAAT88.8960,32
BIST MALİ111.9751,48
BIST BANKA136.2232,00
BIST SİGORTA276.9890,12
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG44.3382,01
BIST HOLDİNG VE YATIRIM84.8680,76
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.27.0691,32
BIST TEKNOLOJİ80.1561,65
BIST BİLİŞİM19.8250,95
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.33.3360,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:25
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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