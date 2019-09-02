Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 104.325 1,01 BIST SINAİ 112.149 0,74 BIST GIDA, İÇECEK 123.770 -0,31 BIST TEKSTIL, DERİ 33.111 0,58 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.958 0,49 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.407 2,01 BIST TAŞ, TOPRAK 58.357 1,01 BIST METAL ANA 170.315 0,24 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.866 0,75 BIST MADENCİLİK 88.327 -1,92 BIST HİZMETLER 76.148 0,92 BIST ELEKTRİK 3.311 1,15 BIST ULAŞTIRMA 142.973 1,79 BIST TURİZM 6.844 2,12 BIST TİCARET 217.638 0,38 BIST İLETİŞİM 32.175 1,40 BIST SPOR 31.793 -0,21 BIST İNŞAAT 88.896 0,32 BIST MALİ 111.975 1,48 BIST BANKA 136.223 2,00 BIST SİGORTA 276.989 0,12 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.338 2,01 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.868 0,76 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.069 1,32 BIST TEKNOLOJİ 80.156 1,65 BIST BİLİŞİM 19.825 0,95 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.336 0,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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