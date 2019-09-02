Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi02 Eylül 2019 Pazartesi 13:25
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|104.325
|1,01
|BIST SINAİ
|112.149
|0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|123.770
|-0,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.111
|0,58
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.958
|0,49
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.407
|2,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.357
|1,01
|BIST METAL ANA
|170.315
|0,24
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|138.866
|0,75
|BIST MADENCİLİK
|88.327
|-1,92
|BIST HİZMETLER
|76.148
|0,92
|BIST ELEKTRİK
|3.311
|1,15
|BIST ULAŞTIRMA
|142.973
|1,79
|BIST TURİZM
|6.844
|2,12
|BIST TİCARET
|217.638
|0,38
|BIST İLETİŞİM
|32.175
|1,40
|BIST SPOR
|31.793
|-0,21
|BIST İNŞAAT
|88.896
|0,32
|BIST MALİ
|111.975
|1,48
|BIST BANKA
|136.223
|2,00
|BIST SİGORTA
|276.989
|0,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.338
|2,01
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.868
|0,76
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.069
|1,32
|BIST TEKNOLOJİ
|80.156
|1,65
|BIST BİLİŞİM
|19.825
|0,95
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.336
|0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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