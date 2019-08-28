Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:33
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|102.091
|0,45
|BIST SINAİ
|110.668
|-0,24
|BIST GIDA, İÇECEK
|119.252
|1,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.618
|0,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.032
|1,13
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.078
|-1,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.719
|0,07
|BIST METAL ANA
|169.176
|-0,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.249
|0,03
|BIST MADENCİLİK
|92.023
|2,31
|BIST HİZMETLER
|74.656
|0,66
|BIST ELEKTRİK
|3.204
|-0,25
|BIST ULAŞTIRMA
|141.283
|-0,84
|BIST TURİZM
|6.690
|0,44
|BIST TİCARET
|217.923
|1,03
|BIST İLETİŞİM
|30.378
|1,48
|BIST SPOR
|30.585
|1,22
|BIST İNŞAAT
|88.807
|0,54
|BIST MALİ
|109.857
|0,01
|BIST BANKA
|133.382
|0,08
|BIST SİGORTA
|274.695
|0,98
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.420
|1,54
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.532
|-0,13
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.416
|-0,32
|BIST TEKNOLOJİ
|78.384
|0,09
|BIST BİLİŞİM
|19.745
|0,95
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|32.743
|2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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