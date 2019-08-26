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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:24
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ99.7440,48
BIST SINAİ111.136-0,09
BIST GIDA, İÇECEK119.947-1,56
BIST TEKSTIL, DERİ32.6651,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM44.038-0,20
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK111.0690,94
BIST TAŞ, TOPRAK56.3530,34
BIST METAL ANA168.065-0,42
BIST METAL EŞYA, MAKİNA136.012-1,08
BIST MADENCİLİK87.2060,78
BIST HİZMETLER75.110-0,65
BIST ELEKTRİK3.2490,74
BIST ULAŞTIRMA138.6610,16
BIST TURİZM6.6040,01
BIST TİCARET222.744-1,16
BIST İLETİŞİM30.673-1,36
BIST SPOR28.878-0,29
BIST İNŞAAT87.3802,73
BIST MALİ109.640-1,21
BIST BANKA132.906-1,47
BIST SİGORTA270.9180,28
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG42.4390,40
BIST HOLDİNG VE YATIRIM83.715-1,15
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.26.2760,11
BIST TEKNOLOJİ76.885-0,37
BIST BİLİŞİM19.816-0,45
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.32.083-0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:24
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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