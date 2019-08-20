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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

20 Ağustos 2019 Salı 13:33
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ95.8360,06
BIST SINAİ110.5491,66
BIST GIDA, İÇECEK119.9922,06
BIST TEKSTIL, DERİ32.2950,13
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM44.2330,32
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK109.2502,64
BIST TAŞ, TOPRAK55.1200,83
BIST METAL ANA164.9481,22
BIST METAL EŞYA, MAKİNA138.0280,11
BIST MADENCİLİK90.7132,79
BIST HİZMETLER74.819-0,55
BIST ELEKTRİK3.267-0,09
BIST ULAŞTIRMA136.7901,24
BIST TURİZM6.584-0,24
BIST TİCARET224.221-1,14
BIST İLETİŞİM30.519-1,40
BIST SPOR28.531-0,02
BIST İNŞAAT84.3620,79
BIST MALİ109.5131,04
BIST BANKA132.9151,39
BIST SİGORTA272.0500,07
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG43.3971,98
BIST HOLDİNG VE YATIRIM83.4630,58
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.26.2950,84
BIST TEKNOLOJİ76.8531,57
BIST BİLİŞİM20.359-0,23
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.30.809-0,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:33
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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