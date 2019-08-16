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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

16 Ağustos 2019 Cuma 13:26
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ96.3340,20
BIST SINAİ109.7860,03
BIST GIDA, İÇECEK116.683-1,28
BIST TEKSTIL, DERİ31.695-0,26
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM44.3820,22
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK108.171-0,05
BIST TAŞ, TOPRAK54.906-0,88
BIST METAL ANA166.876-0,36
BIST METAL EŞYA, MAKİNA137.8610,80
BIST MADENCİLİK89.0683,16
BIST HİZMETLER75.4921,22
BIST ELEKTRİK3.274-0,86
BIST ULAŞTIRMA137.417-1,14
BIST TURİZM6.639-0,84
BIST TİCARET228.0471,79
BIST İLETİŞİM30.7052,80
BIST SPOR28.540-0,70
BIST İNŞAAT82.8020,61
BIST MALİ110.411-0,88
BIST BANKA134.544-1,60
BIST SİGORTA270.4820,13
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG43.445-0,21
BIST HOLDİNG VE YATIRIM83.9130,17
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.26.104-0,40
BIST TEKNOLOJİ75.509-0,51
BIST BİLİŞİM20.635-0,11
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.32.0411,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:26
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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