0553 313 94 23

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ95.661-0,57
BIST SINAİ110.218-2,28
BIST GIDA, İÇECEK117.847-3,73
BIST TEKSTIL, DERİ31.716-2,90
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM43.842-1,51
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK109.392-2,24
BIST TAŞ, TOPRAK55.486-2,02
BIST METAL ANA168.438-4,18
BIST METAL EŞYA, MAKİNA136.097-0,59
BIST MADENCİLİK87.4952,04
BIST HİZMETLER74.9840,04
BIST ELEKTRİK3.250-1,62
BIST ULAŞTIRMA138.206-1,12
BIST TURİZM6.639-1,04
BIST TİCARET224.1311,31
BIST İLETİŞİM30.659-0,18
BIST SPOR28.9642,05
BIST İNŞAAT82.603-2,52
BIST MALİ111.952-3,51
BIST BANKA137.505-4,73
BIST SİGORTA267.604-1,23
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG43.753-2,77
BIST HOLDİNG VE YATIRIM84.323-1,96
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.26.130-1,48
BIST TEKNOLOJİ76.230-0,13
BIST BİLİŞİM20.6580,16
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.31.813-1,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu-Tunis ortak basın toplantısı
    1. Çavuşoğlu-Tunis ortak basın toplantısı
    2. Ahşap cami onarılacak
    3. Demet Akalın İzmir-İstanbul otoyol..
    4. Belediye işçisinden 2 milyonluk örnek..
    5. Kaynağı belli olmayan sulara dikkat
    6. Çaldıkları motosikletle kaçarken..
    7. Dün sahaya dalan YouTuber adliyeye..
    8. Fındığı kurutmak için sahil yolunu..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Her şey bir "tık" uğruna
    11. Zorunlu deprem sigortalı konut sayısı..
    12. Malatya'da aynı gün 7 hastaya kök..
    13. Havalandırma boşluğunda can pazarı
    14. GASKİ, su borcu taksitlendirmede..
    15. Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı,..
    16. Ömer el-Beşir’in mahkemesi 19..
    17. THK, Mersin’de 20 binin üzerinde deri..
    18. Günün ilk yarısında değer kazanan..
    19. Günün ilk yarısında en çok değer..
    20. Bingöl Havalimanı 18 bin 196 yolcuya..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması