Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi08 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|95.772
|0,79
|BIST SINAİ
|113.026
|1,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|120.895
|5,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.758
|-0,66
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.071
|0,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.540
|0,97
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.535
|0,41
|BIST METAL ANA
|177.472
|1,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|135.695
|0,34
|BIST MADENCİLİK
|80.182
|1,11
|BIST HİZMETLER
|73.787
|0,92
|BIST ELEKTRİK
|3.240
|0,26
|BIST ULAŞTIRMA
|135.570
|0,14
|BIST TURİZM
|6.640
|0,86
|BIST TİCARET
|218.517
|1,48
|BIST İLETİŞİM
|30.154
|0,90
|BIST SPOR
|28.213
|-0,32
|BIST İNŞAAT
|86.578
|0,18
|BIST MALİ
|115.117
|0,09
|BIST BANKA
|142.979
|-0,10
|BIST SİGORTA
|268.662
|0,07
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|45.796
|2,08
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.501
|0,35
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.357
|0,12
|BIST TEKNOLOJİ
|77.269
|-0,02
|BIST BİLİŞİM
|20.810
|-0,07
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.576
|-0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
YORUM YAZ