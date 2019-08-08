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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ95.7720,79
BIST SINAİ113.0261,40
BIST GIDA, İÇECEK120.8955,38
BIST TEKSTIL, DERİ31.758-0,66
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM45.0710,54
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK114.5400,97
BIST TAŞ, TOPRAK56.5350,41
BIST METAL ANA177.4721,05
BIST METAL EŞYA, MAKİNA135.6950,34
BIST MADENCİLİK80.1821,11
BIST HİZMETLER73.7870,92
BIST ELEKTRİK3.2400,26
BIST ULAŞTIRMA135.5700,14
BIST TURİZM6.6400,86
BIST TİCARET218.5171,48
BIST İLETİŞİM30.1540,90
BIST SPOR28.213-0,32
BIST İNŞAAT86.5780,18
BIST MALİ115.1170,09
BIST BANKA142.979-0,10
BIST SİGORTA268.6620,07
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG45.7962,08
BIST HOLDİNG VE YATIRIM85.5010,35
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.26.3570,12
BIST TEKNOLOJİ77.269-0,02
BIST BİLİŞİM20.810-0,07
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.33.576-0,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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