Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi06 Ağustos 2019 Salı 13:19
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|95.319
|0,63
|BIST SINAİ
|112.982
|-0,03
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.258
|0,08
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.942
|-1,37
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.167
|0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.865
|-0,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.878
|-0,09
|BIST METAL ANA
|183.078
|-0,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.963
|0,45
|BIST MADENCİLİK
|76.961
|-0,87
|BIST HİZMETLER
|73.179
|0,02
|BIST ELEKTRİK
|3.220
|0,76
|BIST ULAŞTIRMA
|138.506
|-1,20
|BIST TURİZM
|6.711
|0,49
|BIST TİCARET
|211.021
|-0,19
|BIST İLETİŞİM
|30.414
|1,68
|BIST SPOR
|28.618
|0,45
|BIST İNŞAAT
|86.668
|-2,13
|BIST MALİ
|115.939
|0,71
|BIST BANKA
|142.719
|0,80
|BIST SİGORTA
|268.614
|-0,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|47.293
|-1,36
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.357
|0,69
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.716
|0,45
|BIST TEKNOLOJİ
|81.273
|-0,28
|BIST BİLİŞİM
|21.252
|0,19
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.451
|0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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