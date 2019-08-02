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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

02 Ağustos 2019 Cuma 13:27
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ93.045-0,08
BIST SINAİ115.342-1,22
BIST GIDA, İÇECEK115.709-1,04
BIST TEKSTIL, DERİ33.310-0,39
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM45.126-0,10
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK117.133-1,74
BIST TAŞ, TOPRAK59.859-0,64
BIST METAL ANA188.020-1,17
BIST METAL EŞYA, MAKİNA139.595-1,21
BIST MADENCİLİK76.8700,27
BIST HİZMETLER74.829-0,30
BIST ELEKTRİK3.286-0,58
BIST ULAŞTIRMA139.306-0,13
BIST TURİZM6.7340,06
BIST TİCARET216.1590,13
BIST İLETİŞİM31.176-1,28
BIST SPOR28.5830,30
BIST İNŞAAT91.1920,19
BIST MALİ117.134-1,23
BIST BANKA143.266-1,34
BIST SİGORTA268.534-0,04
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG48.830-0,14
BIST HOLDİNG VE YATIRIM89.483-1,36
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.26.5780,08
BIST TEKNOLOJİ84.244-1,26
BIST BİLİŞİM21.586-1,06
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.31.7030,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:27
  1. BIST

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