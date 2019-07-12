Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi12 Temmuz 2019 Cuma 13:25
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|88.961
|-0,23
|BIST SINAİ
|111.119
|-0,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.841
|-1,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.677
|0,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.207
|-0,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.064
|1,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.961
|-0,39
|BIST METAL ANA
|187.780
|-1,56
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.505
|0,18
|BIST MADENCİLİK
|69.192
|0,38
|BIST HİZMETLER
|73.703
|-0,89
|BIST ELEKTRİK
|3.278
|0,82
|BIST ULAŞTIRMA
|135.890
|-1,51
|BIST TURİZM
|6.669
|-2,19
|BIST TİCARET
|205.260
|-0,67
|BIST İLETİŞİM
|32.697
|-0,92
|BIST SPOR
|28.094
|-0,54
|BIST İNŞAAT
|89.649
|-1,07
|BIST MALİ
|116.223
|-0,68
|BIST BANKA
|143.768
|-1,00
|BIST SİGORTA
|265.446
|-1,14
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|54.092
|-2,34
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.514
|-0,14
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.731
|-0,51
|BIST TEKNOLOJİ
|75.442
|-1,68
|BIST BİLİŞİM
|20.490
|-0,99
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.946
|-0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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