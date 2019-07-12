Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 88.961 -0,23 BIST SINAİ 111.119 -0,15 BIST GIDA, İÇECEK 110.841 -1,52 BIST TEKSTIL, DERİ 31.677 0,02 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.207 -0,19 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.064 1,11 BIST TAŞ, TOPRAK 58.961 -0,39 BIST METAL ANA 187.780 -1,56 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.505 0,18 BIST MADENCİLİK 69.192 0,38 BIST HİZMETLER 73.703 -0,89 BIST ELEKTRİK 3.278 0,82 BIST ULAŞTIRMA 135.890 -1,51 BIST TURİZM 6.669 -2,19 BIST TİCARET 205.260 -0,67 BIST İLETİŞİM 32.697 -0,92 BIST SPOR 28.094 -0,54 BIST İNŞAAT 89.649 -1,07 BIST MALİ 116.223 -0,68 BIST BANKA 143.768 -1,00 BIST SİGORTA 265.446 -1,14 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.092 -2,34 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.514 -0,14 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.731 -0,51 BIST TEKNOLOJİ 75.442 -1,68 BIST BİLİŞİM 20.490 -0,99 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.946 -0,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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