Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:21
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|87.601
|0,00
|BIST SINAİ
|108.049
|-0,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.015
|-0,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.832
|0,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.540
|0,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|102.840
|-0,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.047
|-0,75
|BIST METAL ANA
|184.212
|-0,91
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|139.570
|0,51
|BIST MADENCİLİK
|67.682
|1,75
|BIST HİZMETLER
|72.036
|-0,09
|BIST ELEKTRİK
|3.197
|0,19
|BIST ULAŞTIRMA
|135.687
|-1,16
|BIST TURİZM
|6.752
|0,19
|BIST TİCARET
|199.304
|-0,96
|BIST İLETİŞİM
|31.676
|1,83
|BIST SPOR
|27.398
|-0,57
|BIST İNŞAAT
|88.710
|-0,72
|BIST MALİ
|115.433
|0,81
|BIST BANKA
|144.238
|1,15
|BIST SİGORTA
|261.222
|-0,76
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|53.993
|7,20
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.460
|0,41
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.608
|-0,09
|BIST TEKNOLOJİ
|74.661
|-0,95
|BIST BİLİŞİM
|19.968
|-0,27
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.918
|0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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