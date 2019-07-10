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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:21
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ87.6010,00
BIST SINAİ108.049-0,16
BIST GIDA, İÇECEK110.015-0,69
BIST TEKSTIL, DERİ30.8320,22
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM42.5400,01
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK102.840-0,02
BIST TAŞ, TOPRAK58.047-0,75
BIST METAL ANA184.212-0,91
BIST METAL EŞYA, MAKİNA139.5700,51
BIST MADENCİLİK67.6821,75
BIST HİZMETLER72.036-0,09
BIST ELEKTRİK3.1970,19
BIST ULAŞTIRMA135.687-1,16
BIST TURİZM6.7520,19
BIST TİCARET199.304-0,96
BIST İLETİŞİM31.6761,83
BIST SPOR27.398-0,57
BIST İNŞAAT88.710-0,72
BIST MALİ115.4330,81
BIST BANKA144.2381,15
BIST SİGORTA261.222-0,76
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG53.9937,20
BIST HOLDİNG VE YATIRIM85.4600,41
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.25.608-0,09
BIST TEKNOLOJİ74.661-0,95
BIST BİLİŞİM19.968-0,27
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.26.9180,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:21
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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