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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

09 Temmuz 2019 Salı 13:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ88.8540,11
BIST SINAİ109.064-0,89
BIST GIDA, İÇECEK111.174-1,86
BIST TEKSTIL, DERİ31.044-0,76
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM43.249-0,33
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK103.5170,54
BIST TAŞ, TOPRAK59.340-0,86
BIST METAL ANA189.143-1,42
BIST METAL EŞYA, MAKİNA138.886-1,77
BIST MADENCİLİK66.769-2,03
BIST HİZMETLER72.2870,26
BIST ELEKTRİK3.202-0,24
BIST ULAŞTIRMA141.021-2,01
BIST TURİZM6.7771,62
BIST TİCARET198.9630,80
BIST İLETİŞİM31.2181,09
BIST SPOR28.309-0,77
BIST İNŞAAT88.9061,87
BIST MALİ116.244-1,46
BIST BANKA144.971-1,45
BIST SİGORTA263.667-0,63
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG51.256-2,59
BIST HOLDİNG VE YATIRIM86.027-1,68
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.26.419-0,41
BIST TEKNOLOJİ77.274-1,39
BIST BİLİŞİM20.3100,05
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.27.1300,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:22
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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