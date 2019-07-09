Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 88.854 0,11 BIST SINAİ 109.064 -0,89 BIST GIDA, İÇECEK 111.174 -1,86 BIST TEKSTIL, DERİ 31.044 -0,76 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.249 -0,33 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.517 0,54 BIST TAŞ, TOPRAK 59.340 -0,86 BIST METAL ANA 189.143 -1,42 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.886 -1,77 BIST MADENCİLİK 66.769 -2,03 BIST HİZMETLER 72.287 0,26 BIST ELEKTRİK 3.202 -0,24 BIST ULAŞTIRMA 141.021 -2,01 BIST TURİZM 6.777 1,62 BIST TİCARET 198.963 0,80 BIST İLETİŞİM 31.218 1,09 BIST SPOR 28.309 -0,77 BIST İNŞAAT 88.906 1,87 BIST MALİ 116.244 -1,46 BIST BANKA 144.971 -1,45 BIST SİGORTA 263.667 -0,63 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.256 -2,59 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.027 -1,68 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.419 -0,41 BIST TEKNOLOJİ 77.274 -1,39 BIST BİLİŞİM 20.310 0,05 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.130 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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