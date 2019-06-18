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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

18 Haziran 2019 Salı 13:20
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ83.8750,54
BIST SINAİ109.8430,92
BIST GIDA, İÇECEK106.6761,05
BIST TEKSTIL, DERİ30.9331,39
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM41.489-0,33
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK107.3460,54
BIST TAŞ, TOPRAK57.9760,71
BIST METAL ANA188.8330,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA137.1292,53
BIST MADENCİLİK73.1680,61
BIST HİZMETLER69.6661,38
BIST ELEKTRİK3.0250,97
BIST ULAŞTIRMA143.2411,92
BIST TURİZM6.4880,44
BIST TİCARET186.1381,65
BIST İLETİŞİM30.4050,96
BIST SPOR26.6540,69
BIST İNŞAAT80.0120,35
BIST MALİ106.5871,74
BIST BANKA124.1972,05
BIST SİGORTA270.614-0,13
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG73.100-2,66
BIST HOLDİNG VE YATIRIM86.2391,67
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.25.1420,52
BIST TEKNOLOJİ78.9601,61
BIST BİLİŞİM19.3411,80
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.25.6011,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:20
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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