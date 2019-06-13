0553 313 94 23

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

13 Haziran 2019 Perşembe 13:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ82.459-0,79
BIST SINAİ108.621-1,27
BIST GIDA, İÇECEK106.526-1,17
BIST TEKSTIL, DERİ30.626-1,22
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM42.551-0,71
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK106.684-1,27
BIST TAŞ, TOPRAK57.057-1,21
BIST METAL ANA190.351-1,70
BIST METAL EŞYA, MAKİNA130.085-1,29
BIST MADENCİLİK72.4250,28
BIST HİZMETLER67.724-1,05
BIST ELEKTRİK2.986-0,94
BIST ULAŞTIRMA136.443-1,52
BIST TURİZM6.4441,18
BIST TİCARET179.347-1,12
BIST İLETİŞİM30.034-0,75
BIST SPOR26.759-1,47
BIST İNŞAAT78.608-0,87
BIST MALİ102.876-1,90
BIST BANKA119.614-2,07
BIST SİGORTA267.212-0,22
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG75.218-2,50
BIST HOLDİNG VE YATIRIM82.642-1,83
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.25.386-1,31
BIST TEKNOLOJİ77.755-2,36
BIST BİLİŞİM18.826-1,60
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.24.851-0,35


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:22
  1. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    54 yıllık tiyatrodan bir sezonda 182 oyun
    1. 54 yıllık tiyatrodan bir sezonda 182..
    2. Şehit haberlerinden etkilendi, askeri..
    3. Atatürk Üniversitesi 8 alanda İlk 500..
    4. Kütahya’da geçen yıl 4 bin 617 kişi..
    5. Borsa ilk yarıda düştü
    6. Beşiktaş’ta 2016 yılında yaşanan terör..
    7. Yenilenebilir enerjide istihdam 11..
    8. FETÖ’den iki eski astsubaya 7’şer..
    9. Gözlem noktalarına askeri sevkiyat
    10. Erzincan Fen Lisesi filografi, resim..
    11. Bu da kadınlara özel ‘çay evi’
    12. “İmamoğlu ve LGBT ilişkisi” hakkında..
    13. "Tankerlere saldırıyı tanımlamak için..
    14. BDDK'dan iç talebe çifte destek
    15. Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme..
    16. Marketine gelen çocuğu taciz ettiği..
    17. Vali Arslantaş’tan Jandarma..
    18. Osmaneli Belediyesi Olağan Meclis..
    19. Erdoğan paylaştı! İşte yeni askerlik..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu