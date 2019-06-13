Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 82.459 -0,79 BIST SINAİ 108.621 -1,27 BIST GIDA, İÇECEK 106.526 -1,17 BIST TEKSTIL, DERİ 30.626 -1,22 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.551 -0,71 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.684 -1,27 BIST TAŞ, TOPRAK 57.057 -1,21 BIST METAL ANA 190.351 -1,70 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.085 -1,29 BIST MADENCİLİK 72.425 0,28 BIST HİZMETLER 67.724 -1,05 BIST ELEKTRİK 2.986 -0,94 BIST ULAŞTIRMA 136.443 -1,52 BIST TURİZM 6.444 1,18 BIST TİCARET 179.347 -1,12 BIST İLETİŞİM 30.034 -0,75 BIST SPOR 26.759 -1,47 BIST İNŞAAT 78.608 -0,87 BIST MALİ 102.876 -1,90 BIST BANKA 119.614 -2,07 BIST SİGORTA 267.212 -0,22 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 75.218 -2,50 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.642 -1,83 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.386 -1,31 BIST TEKNOLOJİ 77.755 -2,36 BIST BİLİŞİM 18.826 -1,60 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.851 -0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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