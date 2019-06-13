Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi13 Haziran 2019 Perşembe 13:22
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|82.459
|-0,79
|BIST SINAİ
|108.621
|-1,27
|BIST GIDA, İÇECEK
|106.526
|-1,17
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.626
|-1,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.551
|-0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.684
|-1,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|57.057
|-1,21
|BIST METAL ANA
|190.351
|-1,70
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|130.085
|-1,29
|BIST MADENCİLİK
|72.425
|0,28
|BIST HİZMETLER
|67.724
|-1,05
|BIST ELEKTRİK
|2.986
|-0,94
|BIST ULAŞTIRMA
|136.443
|-1,52
|BIST TURİZM
|6.444
|1,18
|BIST TİCARET
|179.347
|-1,12
|BIST İLETİŞİM
|30.034
|-0,75
|BIST SPOR
|26.759
|-1,47
|BIST İNŞAAT
|78.608
|-0,87
|BIST MALİ
|102.876
|-1,90
|BIST BANKA
|119.614
|-2,07
|BIST SİGORTA
|267.212
|-0,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|75.218
|-2,50
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.642
|-1,83
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.386
|-1,31
|BIST TEKNOLOJİ
|77.755
|-2,36
|BIST BİLİŞİM
|18.826
|-1,60
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.851
|-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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