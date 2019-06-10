Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi10 Haziran 2019 Pazartesi 13:22
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|83.094
|0,56
|BIST SINAİ
|110.830
|0,72
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.029
|-0,39
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.964
|0,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.246
|0,66
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.547
|1,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|57.857
|0,77
|BIST METAL ANA
|192.477
|1,04
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|130.843
|-0,01
|BIST MADENCİLİK
|70.962
|0,16
|BIST HİZMETLER
|69.834
|-0,31
|BIST ELEKTRİK
|3.066
|0,58
|BIST ULAŞTIRMA
|142.126
|2,17
|BIST TURİZM
|6.325
|-0,12
|BIST TİCARET
|185.573
|-1,21
|BIST İLETİŞİM
|30.637
|-1,39
|BIST SPOR
|26.714
|0,25
|BIST İNŞAAT
|81.844
|0,40
|BIST MALİ
|106.189
|-0,09
|BIST BANKA
|124.260
|0,11
|BIST SİGORTA
|269.071
|-0,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.463
|-1,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.043
|-0,48
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.323
|0,62
|BIST TEKNOLOJİ
|80.839
|1,45
|BIST BİLİŞİM
|19.164
|1,67
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.508
|0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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