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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ83.0940,56
BIST SINAİ110.8300,72
BIST GIDA, İÇECEK108.029-0,39
BIST TEKSTIL, DERİ30.9640,68
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM42.2460,66
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK111.5471,37
BIST TAŞ, TOPRAK57.8570,77
BIST METAL ANA192.4771,04
BIST METAL EŞYA, MAKİNA130.843-0,01
BIST MADENCİLİK70.9620,16
BIST HİZMETLER69.834-0,31
BIST ELEKTRİK3.0660,58
BIST ULAŞTIRMA142.1262,17
BIST TURİZM6.325-0,12
BIST TİCARET185.573-1,21
BIST İLETİŞİM30.637-1,39
BIST SPOR26.7140,25
BIST İNŞAAT81.8440,40
BIST MALİ106.189-0,09
BIST BANKA124.2600,11
BIST SİGORTA269.071-0,23
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG82.463-1,00
BIST HOLDİNG VE YATIRIM85.043-0,48
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.25.3230,62
BIST TEKNOLOJİ80.8391,45
BIST BİLİŞİM19.1641,67
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.24.5080,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:22
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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