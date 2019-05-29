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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ79.820-1,29
BIST SINAİ105.2011,00
BIST GIDA, İÇECEK103.1761,57
BIST TEKSTIL, DERİ29.290-0,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM40.561-0,08
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK105.0590,91
BIST TAŞ, TOPRAK55.983-0,18
BIST METAL ANA185.0751,50
BIST METAL EŞYA, MAKİNA123.8080,99
BIST MADENCİLİK65.358-0,09
BIST HİZMETLER64.8611,09
BIST ELEKTRİK2.833-1,33
BIST ULAŞTIRMA127.8830,05
BIST TURİZM6.1310,36
BIST TİCARET176.9061,90
BIST İLETİŞİM27.8131,60
BIST SPOR25.9180,63
BIST İNŞAAT78.825-0,30
BIST MALİ98.1610,36
BIST BANKA113.142-0,14
BIST SİGORTA264.3731,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG81.530-1,80
BIST HOLDİNG VE YATIRIM79.4021,28
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.24.385-0,57
BIST TEKNOLOJİ74.4090,68
BIST BİLİŞİM17.5741,08
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.23.426-0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:22
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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