Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.820 -1,29 BIST SINAİ 105.201 1,00 BIST GIDA, İÇECEK 103.176 1,57 BIST TEKSTIL, DERİ 29.290 -0,24 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.561 -0,08 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.059 0,91 BIST TAŞ, TOPRAK 55.983 -0,18 BIST METAL ANA 185.075 1,50 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.808 0,99 BIST MADENCİLİK 65.358 -0,09 BIST HİZMETLER 64.861 1,09 BIST ELEKTRİK 2.833 -1,33 BIST ULAŞTIRMA 127.883 0,05 BIST TURİZM 6.131 0,36 BIST TİCARET 176.906 1,90 BIST İLETİŞİM 27.813 1,60 BIST SPOR 25.918 0,63 BIST İNŞAAT 78.825 -0,30 BIST MALİ 98.161 0,36 BIST BANKA 113.142 -0,14 BIST SİGORTA 264.373 1,24 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.530 -1,80 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.402 1,28 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.385 -0,57 BIST TEKNOLOJİ 74.409 0,68 BIST BİLİŞİM 17.574 1,08 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.426 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.