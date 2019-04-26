Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 78.931 0,22 BIST SINAİ 112.550 -0,33 BIST GIDA, İÇECEK 109.090 -1,02 BIST TEKSTIL, DERİ 30.797 -0,99 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.283 0,67 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.117 0,07 BIST TAŞ, TOPRAK 62.677 -0,02 BIST METAL ANA 217.754 -0,32 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.914 -0,78 BIST MADENCİLİK 56.789 -0,02 BIST HİZMETLER 69.807 0,83 BIST ELEKTRİK 3.151 -0,46 BIST ULAŞTIRMA 141.248 0,23 BIST TURİZM 6.425 0,37 BIST TİCARET 188.293 1,67 BIST İLETİŞİM 30.013 0,54 BIST SPOR 30.505 1,41 BIST İNŞAAT 80.065 0,37 BIST MALİ 106.043 -0,57 BIST BANKA 123.228 -0,42 BIST SİGORTA 276.358 -0,53 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 126.334 0,51 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.307 -0,98 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.393 0,17 BIST TEKNOLOJİ 89.278 1,18 BIST BİLİŞİM 19.889 -0,19 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.688 -0,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.