Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi26 Nisan 2019 Cuma 13:30
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|78.931
|0,22
|BIST SINAİ
|112.550
|-0,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|109.090
|-1,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.797
|-0,99
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.283
|0,67
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.117
|0,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.677
|-0,02
|BIST METAL ANA
|217.754
|-0,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|128.914
|-0,78
|BIST MADENCİLİK
|56.789
|-0,02
|BIST HİZMETLER
|69.807
|0,83
|BIST ELEKTRİK
|3.151
|-0,46
|BIST ULAŞTIRMA
|141.248
|0,23
|BIST TURİZM
|6.425
|0,37
|BIST TİCARET
|188.293
|1,67
|BIST İLETİŞİM
|30.013
|0,54
|BIST SPOR
|30.505
|1,41
|BIST İNŞAAT
|80.065
|0,37
|BIST MALİ
|106.043
|-0,57
|BIST BANKA
|123.228
|-0,42
|BIST SİGORTA
|276.358
|-0,53
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|126.334
|0,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.307
|-0,98
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.393
|0,17
|BIST TEKNOLOJİ
|89.278
|1,18
|BIST BİLİŞİM
|19.889
|-0,19
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.688
|-0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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