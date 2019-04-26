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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

26 Nisan 2019 Cuma 13:30
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ78.9310,22
BIST SINAİ112.550-0,33
BIST GIDA, İÇECEK109.090-1,02
BIST TEKSTIL, DERİ30.797-0,99
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM45.2830,67
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK109.1170,07
BIST TAŞ, TOPRAK62.677-0,02
BIST METAL ANA217.754-0,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA128.914-0,78
BIST MADENCİLİK56.789-0,02
BIST HİZMETLER69.8070,83
BIST ELEKTRİK3.151-0,46
BIST ULAŞTIRMA141.2480,23
BIST TURİZM6.4250,37
BIST TİCARET188.2931,67
BIST İLETİŞİM30.0130,54
BIST SPOR30.5051,41
BIST İNŞAAT80.0650,37
BIST MALİ106.043-0,57
BIST BANKA123.228-0,42
BIST SİGORTA276.358-0,53
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG126.3340,51
BIST HOLDİNG VE YATIRIM83.307-0,98
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.28.3930,17
BIST TEKNOLOJİ89.2781,18
BIST BİLİŞİM19.889-0,19
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.23.688-0,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 13:30
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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