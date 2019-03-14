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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

14 Mart 2019 Perşembe 13:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ71.8100,06
BIST SINAİ121.5400,51
BIST GIDA, İÇECEK113.1860,22
BIST TEKSTIL, DERİ31.7940,80
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM46.5880,80
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK124.362-0,67
BIST TAŞ, TOPRAK68.6340,58
BIST METAL ANA226.3632,12
BIST METAL EŞYA, MAKİNA136.7060,70
BIST MADENCİLİK60.9071,14
BIST HİZMETLER73.4320,03
BIST ELEKTRİK3.382-0,41
BIST ULAŞTIRMA132.8850,83
BIST TURİZM7.0710,82
BIST TİCARET198.405-0,81
BIST İLETİŞİM34.6320,47
BIST SPOR26.4580,35
BIST İNŞAAT78.1630,79
BIST MALİ117.2600,47
BIST BANKA138.6740,75
BIST SİGORTA281.7290,57
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG136.1421,14
BIST HOLDİNG VE YATIRIM90.747-0,18
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.30.3411,54
BIST TEKNOLOJİ96.8140,65
BIST BİLİŞİM22.305-0,89
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.28.4520,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:22
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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