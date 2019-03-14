Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi14 Mart 2019 Perşembe 13:22
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|71.810
|0,06
|BIST SINAİ
|121.540
|0,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.186
|0,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.794
|0,80
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.588
|0,80
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.362
|-0,67
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.634
|0,58
|BIST METAL ANA
|226.363
|2,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.706
|0,70
|BIST MADENCİLİK
|60.907
|1,14
|BIST HİZMETLER
|73.432
|0,03
|BIST ELEKTRİK
|3.382
|-0,41
|BIST ULAŞTIRMA
|132.885
|0,83
|BIST TURİZM
|7.071
|0,82
|BIST TİCARET
|198.405
|-0,81
|BIST İLETİŞİM
|34.632
|0,47
|BIST SPOR
|26.458
|0,35
|BIST İNŞAAT
|78.163
|0,79
|BIST MALİ
|117.260
|0,47
|BIST BANKA
|138.674
|0,75
|BIST SİGORTA
|281.729
|0,57
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|136.142
|1,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.747
|-0,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.341
|1,54
|BIST TEKNOLOJİ
|96.814
|0,65
|BIST BİLİŞİM
|22.305
|-0,89
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.452
|0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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