Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.694 -1,02 BIST SINAİ 120.399 0,12 BIST GIDA, İÇECEK 115.467 0,43 BIST TEKSTIL, DERİ 31.621 -0,35 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.315 0,21 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.997 0,33 BIST TAŞ, TOPRAK 68.571 0,20 BIST METAL ANA 220.885 -0,69 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.367 0,71 BIST MADENCİLİK 59.310 -0,24 BIST HİZMETLER 73.650 0,51 BIST ELEKTRİK 3.423 -0,46 BIST ULAŞTIRMA 134.240 0,35 BIST TURİZM 7.112 0,22 BIST TİCARET 199.639 1,69 BIST İLETİŞİM 34.492 -0,42 BIST SPOR 26.685 0,35 BIST İNŞAAT 77.544 0,46 BIST MALİ 114.853 0,74 BIST BANKA 133.800 0,93 BIST SİGORTA 279.238 0,79 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 132.151 0,73 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.974 0,45 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.575 0,83 BIST TEKNOLOJİ 96.444 3,10 BIST BİLİŞİM 21.668 2,92 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.081 0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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