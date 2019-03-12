Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi12 Mart 2019 Salı 13:20
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.694
|-1,02
|BIST SINAİ
|120.399
|0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.467
|0,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.621
|-0,35
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.315
|0,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.997
|0,33
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.571
|0,20
|BIST METAL ANA
|220.885
|-0,69
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|138.367
|0,71
|BIST MADENCİLİK
|59.310
|-0,24
|BIST HİZMETLER
|73.650
|0,51
|BIST ELEKTRİK
|3.423
|-0,46
|BIST ULAŞTIRMA
|134.240
|0,35
|BIST TURİZM
|7.112
|0,22
|BIST TİCARET
|199.639
|1,69
|BIST İLETİŞİM
|34.492
|-0,42
|BIST SPOR
|26.685
|0,35
|BIST İNŞAAT
|77.544
|0,46
|BIST MALİ
|114.853
|0,74
|BIST BANKA
|133.800
|0,93
|BIST SİGORTA
|279.238
|0,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|132.151
|0,73
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.974
|0,45
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.575
|0,83
|BIST TEKNOLOJİ
|96.444
|3,10
|BIST BİLİŞİM
|21.668
|2,92
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.081
|0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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