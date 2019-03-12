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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

12 Mart 2019 Salı 13:20
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ69.694-1,02
BIST SINAİ120.3990,12
BIST GIDA, İÇECEK115.4670,43
BIST TEKSTIL, DERİ31.621-0,35
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM46.3150,21
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK121.9970,33
BIST TAŞ, TOPRAK68.5710,20
BIST METAL ANA220.885-0,69
BIST METAL EŞYA, MAKİNA138.3670,71
BIST MADENCİLİK59.310-0,24
BIST HİZMETLER73.6500,51
BIST ELEKTRİK3.423-0,46
BIST ULAŞTIRMA134.2400,35
BIST TURİZM7.1120,22
BIST TİCARET199.6391,69
BIST İLETİŞİM34.492-0,42
BIST SPOR26.6850,35
BIST İNŞAAT77.5440,46
BIST MALİ114.8530,74
BIST BANKA133.8000,93
BIST SİGORTA279.2380,79
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG132.1510,73
BIST HOLDİNG VE YATIRIM90.9740,45
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.5750,83
BIST TEKNOLOJİ96.4443,10
BIST BİLİŞİM21.6682,92
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.28.0810,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:20
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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