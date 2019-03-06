Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.107 1,27 BIST SINAİ 123.869 1,10 BIST GIDA, İÇECEK 116.041 1,45 BIST TEKSTIL, DERİ 33.008 1,13 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.429 -0,17 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.053 0,24 BIST TAŞ, TOPRAK 70.573 0,20 BIST METAL ANA 228.350 2,38 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.048 1,26 BIST MADENCİLİK 65.994 0,87 BIST HİZMETLER 75.379 0,46 BIST ELEKTRİK 3.592 -0,09 BIST ULAŞTIRMA 147.096 0,94 BIST TURİZM 7.364 0,94 BIST TİCARET 201.877 1,16 BIST İLETİŞİM 34.073 -0,68 BIST SPOR 27.792 0,95 BIST İNŞAAT 77.540 1,59 BIST MALİ 118.854 0,87 BIST BANKA 139.512 1,43 BIST SİGORTA 276.702 -2,48 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 129.944 0,63 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.951 0,36 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.601 0,15 BIST TEKNOLOJİ 101.038 0,28 BIST BİLİŞİM 21.700 0,78 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.387 0,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.