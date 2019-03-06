Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi06 Mart 2019 Çarşamba 13:15
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.107
|1,27
|BIST SINAİ
|123.869
|1,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.041
|1,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.008
|1,13
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.429
|-0,17
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.053
|0,24
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.573
|0,20
|BIST METAL ANA
|228.350
|2,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|144.048
|1,26
|BIST MADENCİLİK
|65.994
|0,87
|BIST HİZMETLER
|75.379
|0,46
|BIST ELEKTRİK
|3.592
|-0,09
|BIST ULAŞTIRMA
|147.096
|0,94
|BIST TURİZM
|7.364
|0,94
|BIST TİCARET
|201.877
|1,16
|BIST İLETİŞİM
|34.073
|-0,68
|BIST SPOR
|27.792
|0,95
|BIST İNŞAAT
|77.540
|1,59
|BIST MALİ
|118.854
|0,87
|BIST BANKA
|139.512
|1,43
|BIST SİGORTA
|276.702
|-2,48
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|129.944
|0,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.951
|0,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.601
|0,15
|BIST TEKNOLOJİ
|101.038
|0,28
|BIST BİLİŞİM
|21.700
|0,78
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.387
|0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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