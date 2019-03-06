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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

06 Mart 2019 Çarşamba 13:15
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ69.1071,27
BIST SINAİ123.8691,10
BIST GIDA, İÇECEK116.0411,45
BIST TEKSTIL, DERİ33.0081,13
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM48.429-0,17
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK124.0530,24
BIST TAŞ, TOPRAK70.5730,20
BIST METAL ANA228.3502,38
BIST METAL EŞYA, MAKİNA144.0481,26
BIST MADENCİLİK65.9940,87
BIST HİZMETLER75.3790,46
BIST ELEKTRİK3.592-0,09
BIST ULAŞTIRMA147.0960,94
BIST TURİZM7.3640,94
BIST TİCARET201.8771,16
BIST İLETİŞİM34.073-0,68
BIST SPOR27.7920,95
BIST İNŞAAT77.5401,59
BIST MALİ118.8540,87
BIST BANKA139.5121,43
BIST SİGORTA276.702-2,48
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG129.9440,63
BIST HOLDİNG VE YATIRIM93.9510,36
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.6010,15
BIST TEKNOLOJİ101.0380,28
BIST BİLİŞİM21.7000,78
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.28.3870,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:15
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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