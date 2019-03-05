Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi05 Mart 2019 Salı 13:19
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.689
|-0,04
|BIST SINAİ
|122.926
|-0,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.210
|-0,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.554
|-0,67
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.983
|0,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.145
|-0,38
|BIST TAŞ, TOPRAK
|71.085
|0,54
|BIST METAL ANA
|225.708
|-0,77
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.576
|-0,27
|BIST MADENCİLİK
|65.875
|-0,52
|BIST HİZMETLER
|75.306
|0,51
|BIST ELEKTRİK
|3.594
|0,66
|BIST ULAŞTIRMA
|144.856
|2,13
|BIST TURİZM
|7.292
|-0,23
|BIST TİCARET
|201.129
|-0,95
|BIST İLETİŞİM
|34.412
|1,42
|BIST SPOR
|27.538
|-0,53
|BIST İNŞAAT
|77.793
|-0,87
|BIST MALİ
|119.878
|1,15
|BIST BANKA
|141.435
|2,05
|BIST SİGORTA
|284.055
|-0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|128.707
|0,65
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.076
|0,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.665
|0,22
|BIST TEKNOLOJİ
|100.644
|0,43
|BIST BİLİŞİM
|21.636
|0,17
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.443
|0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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