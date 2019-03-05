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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

05 Mart 2019 Salı 13:19
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ69.689-0,04
BIST SINAİ122.926-0,37
BIST GIDA, İÇECEK115.210-0,11
BIST TEKSTIL, DERİ32.554-0,67
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM48.9830,44
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK123.145-0,38
BIST TAŞ, TOPRAK71.0850,54
BIST METAL ANA225.708-0,77
BIST METAL EŞYA, MAKİNA142.576-0,27
BIST MADENCİLİK65.875-0,52
BIST HİZMETLER75.3060,51
BIST ELEKTRİK3.5940,66
BIST ULAŞTIRMA144.8562,13
BIST TURİZM7.292-0,23
BIST TİCARET201.129-0,95
BIST İLETİŞİM34.4121,42
BIST SPOR27.538-0,53
BIST İNŞAAT77.793-0,87
BIST MALİ119.8781,15
BIST BANKA141.4352,05
BIST SİGORTA284.055-0,04
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG128.7070,65
BIST HOLDİNG VE YATIRIM94.0760,06
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.6650,22
BIST TEKNOLOJİ100.6440,43
BIST BİLİŞİM21.6360,17
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.28.4430,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:19
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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